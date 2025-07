Biasin: “Rifiuto Inter su Lookman. Leoni? Prima serve questo”

Le grandi trattative dell’Inter per completare la rosa con degli innesti di qualità sono principalmente due in questo momento. La prima riguarda l’attacco ed è relativa ad Ademola Lookman dell’Atalanta mentre la seconda interessa la difesa, reparto in cui la dirigenza nerazzurra vorrebbe inserire Giovanni Leoni del Parma.

Su questi due argomenti di calciomercato è intervenuto anche Fabrizio Biasin che, nel suo editoriale per TMW, ha spiegato come stanno le cose. Su Lookman ha confermato nuovamente che è stato rifiutato dall’Inter l’inserimento di Pio Esposito nell’affare, invece per Leoni servirà prima almeno una cessione. Questo il pensiero del giornalista di fede nerazzurra:

“Sull’obiettivo Leoni possiamo dirvi che il giocatore interessa eccome – sai che novità – ma anche che il club prima di muovere le sue pedine col Parma vuole/deve fare più di una cessione. E poi Lookman: l’offerta all’Atalanta è sempre la stessa (40 milioni), la richiesta della Dea pure (50, ma pure di più). Come si fa a trovare un punto d’incontro? Gli agenti del calciatore sono in contatto con i dirigenti bergamaschi per far valere la presunta “promessa” di un anno fa, ma potrebbe non bastare. La sensazione è che le parti dovranno giocoforza venirsi incontro, ma anche che non verrà tirata in ballo alcuna contropartita (quelle che piacciono all’Atalanta – Pio Esposito su tutti – vengono ritenute incedibili)”.