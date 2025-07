“50 milioni per Pio Esposito”: annuncio SHOCK dell’agente

Nonostante l’Inter stia trattando con grande insistenza Ademola Lookman, al centro del progetto nerazzurro per il futuro rimane chiaramente Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 avrà parecchio spazio già dalla prossima stagione dopo aver impressionato tutti all’interno del mondo interista durante lo scorso Mondiale per Club.

Chivu, che lo conosce benissimo sin dai tempi della Primavera, ha insistito affinché Esposito rimanesse già dalla nuova stagione, consapevole delle sue straordinarie qualità in fase realizzativa. Anche Mario Giuffredi, agente del giovane attaccante, ha confermato che il ragazzo rimarrà a Milano e che per lui l’Inter è riuscita a rifiutare anche proposte folli da circa 50 milioni di euro.

Queste le sue parole sulle frequenze di radio CRC: “L’Inter è consapevole del valore di Pio Esposito tanto che hanno rifiutato offerte da 50 milioni. L’Atalanta avrebbe proposto uno scambio con Lookman per Pio Esposito. L’affare Lookman non si scontra con Pio Esposito che ha altre caratteristiche che sono diverse da quelle del giocatore dell’Atalanta. Non so cosa abbia in testa l’allenatore dell’Inter, ma sono sicuro che Chivu darà spazio a Pio Esposito poiché lo conosce benissimo”.