Colpo di scena Calhanoglu: annuncio sulla nuova firma

Come da programma, questa mattina Hakan Calhanoglu si è regolarmente presentato ad Appiano Gentile per sottoporsi ai consueti test medici e rimettersi al lavoro. Il centrocampista turco ha anticipato il rientro per via dell’infortunio al polpaccio con cui aveva chiuso la passata stagione, al pari di Pavard, Bisseck e Zielinski.

Dopo aver annunciato la sua permanenza all’Inter, Calhanoglu ha sorpresa ha pure aperto all’ipotesi rinnovo ai microfoni di Sky Sport: “Voci di mercato? Succede ogni anno, questa volta un po’ di più. Ma non ho detto niente perché volevo dimostrarlo ai tifosi al mio ritorno, fare sempre dichiarazioni non credo sia giusto. Sono contento di restare, sono un calciatore dell’Inter e ho detto sempre che voglio continuare qua. Rinnovo? Speriamo, vediamo ora cosa succederà in questi anni. Il mio obiettivo è essere qui e vincere trofei”.