Calhanoglu: “Resto all’Inter. Con Lautaro…”

Dopo una lunghissima telenovela che da settimane tiene banco in casa Inter, sembra essersi concluso il tema del futuro di Hakan Calhanoglu. Oggi – mercoledì 23 luglio – si sono esaurite le vacanze del regista turco che è tornato puntuale ad Appiano Gentile per mettersi subito al lavoro in vista della nuova stagione.

Fuori dai cancelli del centro sportivo nerazzurro, Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di Sky Sport commentando sia il suo futuro che la presunta lite a distanza con Lautaro Martinez, risalente ancora al giorno dell’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club negli Stati Uniti.

“La vacanza è stata un po’ non facile, tante speculazioni. Ma eravamo già in contatto sempre con l’Inter e la società. Noi abbiamo lavorato, io ho fatto tutta la preparazione lì e sono tornato nella migliore condizione. Sono contento di essere tornato perché mi mancavano e voglio cominciare a lavorare”.

“Voci di mercato? Succede ogni anno, questa volta un po’ di più. Ma non ho detto niente perché volevo dimostrarlo ai tifosi al mio ritorno, fare sempre dichiarazioni non credo sia giusto. Sono contento di restare, sono un calciatore dell’Inter e ho detto sempre che voglio continuare qua. Rinnovo? Speriamo, vediamo ora cosa succederà in questi anni. Il mio obiettivo è essere qui e vincere trofei”.

“Abbiamo parlato, siamo professionisti e siamo maturi. Tutto chiarito, non c’è problema. Quando torna il capitano lo abbracciamo e basta, adesso sta in vacanza ed è giusto così. Eravamo pieni con la testa in questo momento, ora siamo tutti rilassati”, queste le parole rilasciate dal numero 20 nerazzurro.