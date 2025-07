Oaktree scende in campo per sbloccare l’affare Lookman

Da giorni tutte le attenzioni dei tifosi dell’Inter sono riposte nell’affare che sta andando avanti con l’Atalanta per uno dei giocatori migliori degli ultimi campionati di Serie A, ovvero Ademola Lookman. Ausilio e Marotta hanno offerto 40 milioni di euro per l’attaccante nigeriano ma i bergamaschi ne vogliono 50.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, adesso però ci sarebbe anche il fondo Oaktree pronto ad entrare in campo per sbloccare l’operazione. Gli americani proprietari dell’Inter hanno infatti deciso di sostenere il rilancio economico che i dirigenti nerazzurri dovranno presentare all’Atalanta.

Ora l’Inter è infatti disposta a fare un piccolo passo in più per favorire il buon esito dell’operazione Lookman e punterà anche sugli agenti del calciatore che spingano con l’Atalanta facendo capire che la volontà del giocatore è quella di trasferirsi alla corte di Chivu per fare un salto in avanti nella sua carriera.