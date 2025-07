Un NUOVO club vuole Taremi: l’Inter punta a questo incasso

Per riuscire a completare i prossimi movimenti di mercato in entrata con Leoni e Lookman che sono due dei giocatori più importanti al momento nel mirino dell’Inter, la società dovrà prima effettuare alcune operazioni in uscita in modo da liberare numericamente la rosa e alleggerire anche il monte ingaggi, oltre a mettere a segno delle plusvalenze.

Un incasso che il club nerazzurro vuole assolutamente fare è quello legato alla cessione di Mehdi Taremi. La punta iraniana ha deluso in questo suo primo anno di Serie A e per questo, dopo essere stato prelevato dal Porto a parametro zero un anno fa, è pronto a salutare e ha già accettato la decisione dell’Inter di mandarlo via.

Taremi ha infatti confermato che non si opporrà ad una cessione ma che vuole restare a giocare in Europa. La Gazzetta dello Sport oggi scrive che il Leeds è l’ultimo club ad essersi interessato al 99 nerazzurro: su di lui ci sono sempre altri club inglesi e turchi come Fulham, West Ham e Besiktas. L’Inter vuole incassare almeno 8 milioni di euro da questa vendita.