Dove vedere Inter-Parma, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Parma in diretta tv e streaming

Il calendario di Serie A dopo aver posto l’Inter a due trasferte di fila sui campi di Verona e Fiorentina, prevede una nuova gara di campionato tra le mura amiche dello stadio Meazza. Per Simone Inzaghi e i suoi giocatori un match di Serie A in casa è stato atteso per quasi un mese tra sosta Nazionali e doppio impegno in trasferta.

Nella 15^ giornata di Serie A l’Inter ospita il neopromosso Parma per continuare a regalare sorrisi ai tifosi di San Siro dopo il successo in Champions League contro il Lipsia. Sarà un turno da non sbagliare per i nerazzurri che proveranno a prendersi i tre punti e in contemporanea ad approfittare di alcuni scontri diretti delle concorrenti nel medesimo turno come Atalanta-Milan e Napoli-Lazio.

Il calcio d’inizio di Inter-Parma è in programma per venerdì 6 dicembre alle ore 18:30.

Probabili formazioni di Inter-Parma

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Parma:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.

Informazioni utili per seguire Inter-Parma

Inter-Parma verrà trasmessa venerdì 6 dicembre alle ore 18:30 in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Parma sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Parma in diretta insieme a voi!