“Incontro con la dirigenza”: Inter sulla stellina portoghese

La politica di Oaktree legata alla necessità di veder ringiovanire la prima squadra dell’Inter, sta facendo sì che la dirigenza nerazzurra stia sondando tante nuove diverse piste che portano a vari talenti in giro per l’Europa per capire quali possano fare maggiormente al caso del tecnico Simone Inzaghi e delle sue idee di calcio.

Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, c’è un nuovo nome su cui l’Inter sta lavorando per la sessione estiva di mercato. Si tratta di Gustavo Sá, trequartista dal grande talento che gioca in Portogallo con la maglia del Famalicao. La richiesta economica del suo club è di almeno 10 milioni di euro.

Gli agenti del giocatore portoghese classe 2004 erano a San Siro per il derby di Coppa Italia con il Milan e hanno così avuto modo di incontrare la dirigenza nerazzurra. L’Inter non è però l’unica squadra sulle sue tracce visto che ci sono anche Como, Atalanta e Fiorentina come squadra sulle tracce di Gustavo Sá per l’estate.