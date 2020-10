Dove vedere Inter-Parma, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Parma in diretta TV e streaming



Archiviato il pareggio di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter è già pronta a tornare in campo per la sesta giornata di campionato. Sabato 31 ottobre alle ore 18, gli uomini di Antonio Conte sfideranno infatti il Parma al Meazza con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto nell’ultima uscita contro il Genoa e riavvicinarsi alla vetta della classifica.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Inter-Parma? Il match della 6a giornata di campionato sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, mediante Sky Go. C’è inoltre l’opzione Now Tv, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match, mentre sul nostro canale YouTube potrete assistere alla live reaction.

Inter-Parma, le probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Darmian; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. Allenatore: Liverani

