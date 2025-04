Il Milan vuole più italiani in rosa: occhi anche in casa Inter

In questo mese ci sarà per due volte il confronto Milan–Inter con il derby della Madonnina che va in scena per le semifinali di Coppa Italia a San Siro. L’andata, disputata in casa rossonera, si è già giocata ed è terminata 1-1 lasciando quindi ogni discorso aperto per il ritorno che si giocherà con più tifosi nerazzurri.

Le due società meneghine potrebbero però confrontarsi anche sul mercato: secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan per la prossima stagione vorrebbe infatti avere una rosa composta da un maggior numero di italiani e ha messo gli occhi anche in casa Inter.

Sono tanti i nomi che vengono accostati alla formazione rossonera per l’estate e fra questi spuntano i vari Lucca, Comuzzo, Pellegrini, Chiesa, Orsolini e Cristante. Tuttavia, la rosea fa anche il nome di Davide Frattesi, centrocampista che può lasciare l’Inter e sul quale anche il Milan sta facendo un pensiero per l’anno prossimo.