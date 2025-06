Taremi NON raggiunge il ritiro dell’Inter: cosa sta succedendo

In queste ore tutti i calciatori dell’Inter che erano impegnati con le rispettive Nazionali negli ultimi giorni stanno poco per volta rientrando alla base e unendosi al ritiro di Los Angeles della prima squadra nerazzurra e del suo nuovo allenatore Cristian Chivu. Ma c’è un grosso problema per uno dei giocatori in Nazionale.

Si tratta di Mehdi Taremi che, come confermato dalla società, è bloccato in Iran e non può prendere un volo per ricongiungersi con i compagni dell’Inter. Ieri pomeriggio il centravanti ex Porto si è infatti diretto nell’aeroporto della capitale del suo Paese, Teheran, per prendere un volo verso la California come da programmi.

Tuttavia, l’escalation di queste ore del conflitto tra Palestina e Israele ha interdetto lo spazio aereo nei cieli iraniani e sono stati sospesi i voli civili. L’Inter è così costretta a rinunciare in questo momento a Taremi che è bloccato nella capitale del suo Paese e ha ben altri gravi problemi, esterni al mondo del calcio.