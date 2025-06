Cambia il futuro di Gudmundsson: la mossa dell’Inter

Uno dei grandi obiettivi di mercato della scorsa stagione era stata la seconda punta Albert Gudmundsson che l’ex allenatore Simone Inzaghi aveva individuato come possibile innesto di qualità per l’attacco visto che è dotato di abilità nell’uno contro uno che gli sarebbero servite nel corso della stagione per la sua rosa.

Alla fine però Gudmundsson è passato da Genoa alla Fiorentina in prestito e ora spunta una grossa novità sul suo futuro che potrebbe rimettere l’Inter in corsa per la sua acquisizione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club viola sarebbe deciso a non riscattare il cartellino dell’islandese dai rossoblù a queste condizioni.

La Fiorentina vorrebbe rivedere le cifre per il riscatto ma il Genoa non è d’accordo: la fumata bianca sembra infatti essere lontana adesso e questa decisione apre le porte a numerosi scenari di mercato per Gudmundsson. Se l’Inter lo riterrà ancora un obiettivo importante potrà nei prossimi giorni fare un tentativo visto che sta cercando dei nuovi attaccanti.