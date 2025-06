Il Supercomputer PREVEDE il Mondiale per Club: le chance dell’Inter

La prossima settimana prenderà il via la prima edizione del Mondiale per Club con il nuovo format a 32 squadre scelto dalla FIFA. Tra le formazioni partecipanti c’è anche l’Inter che giocherà quindi in questo torneo negli Stati Uniti le sue prime partite ufficiali con il nuovo allenatore Cristian Chivu in panchina.

Come al solito anche per questa manifestazione, il Supercomputer di Opta si è messo in gioco e ha calcolato tutte le percentuali di successo per ogni squadra, grazie ai suoi algoritmi che tengono conto dello stato di forma e di moltissimi dati relativi ad ognuno dei 32 club che prenderanno parte al Mondiale.

Forse senza grande sorpresa ma la favorita è il PSG che ha una percentuale di vittoria finale del 18,5% dopo che in stagione ha vinto tutte le competizioni a cui ha partecipato tra Francia e Champions League. Alle spalle dei parigini ci sono poi: Manchester City (17,8%), Bayern Monaco (12,8%), Inter (12,3%) e Real Madrid (9,8%).

L’Inter viene quindi giudicata una delle squadre con più possibilità di arrivare fino in fondo al Mondiale per Club nonostante il cambio di tecnico. Le altre chance per i nerazzurri di raggiungere le varie fasi del torneo sono le seguenti: ottavi di finale (94,7%), quarti (74,4%), semifinale (40,9%) e finale (23,2%).