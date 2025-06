COLPO in regia da 40 milioni, spunta l’alternativa a Ederson

Sono giorni di riflessione in casa Inter per quanto riguarda il futuro del reparto di centrocampo. Da un lato ci sono le avances che alcuni club stranieri stanno facendo per Hakan Calhanoglu e dall’altro c’è la società che deve decidere cosa fare per questo reparto, l’intenzione sarebbe quella di non cedere molti big della rosa.

Come riporta oggi Tuttosport, tra i profili che l’Inter monitora come eventuali sostituti del turco c’è quello di Ederson dell’Atalanta che piace molto ma che ha un costo di almeno 40 milioni di euro. La stessa cifra è la medesima che un club portoghese chiede per un suo centrocampista, altro obiettivo nerazzurro secondo il quotidiano torinese.

Si tratta di Morten Hjulmand, regista danese classe 1999 che l’Inter aveva cercato alcuni anni fa quando giocava nel Lecce per fargli fare il vice-Brozovic. Oggi gioca allo Sporting Lisbona ed è un punto fermo della squadra che ha vinto l’ultimo campionato portoghese: l’Inter ci prova ma le richieste per il cartellino sono alte.