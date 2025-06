Confermate le voci che stanno circolando in queste ore in merito alle offerte che sono giunte ad Hakan Calhanoglu. Secondo quanto appresa in esclusiva dalla nostra redazione, il regista turco ha una proposta sul tavolo dall’Arabia Saudita con una chiamata che è arrivata direttamente all’entourage del giocatore.

Tuttavia, fa sul serio anche il Galatasaray che da almeno dieci giorni è al lavoro su questa pista. Il club di Istanbul ha tanta disponibilità economica e in questa sessione di mercato ha già ufficializzato l’arrivo di Sané dal Bayern Monaco. Gli agenti stanno lavorando su questo affare ma in Turchia sono certi che il giocatore dell’Inter abbia aperto a questa idea.

Calhanoglu non ha infatti mai negato di essere un tifoso e di aver sognato un suo arrivo al Galatasaray nel corso della carriera ma non vuole mettere l’Inter in difficoltà e per questo, come già successo in passato, lascia tutto nelle mani del club nerazzurro che dovrà decidere quindi cosa fare del futuro del suo numero 20.

L’Inter ha data una prima risposta al Galatasaray, chiedendo circa 50 milioni di euro ma si tratta di una richiesta troppo alta, secondo il club di Istanbul che l’ha definita “folle” – stando a quanto riferito dalla Turchia – e che ha già anche fatto un’offerta al giocatore più alta a livello di ingaggio di quanto oggi percepisce in nerazzurro.

Nel frattempo l’Inter riflette su un potenziale sostituto di Calhanoglu con le piste Rovella dalla Lazio e Bernabé dal Parma che non tramontano anche se il primo costa troppo in questa fase di mercato. Possibile anche che Chivu e la dirigenza scelgano invece di orientarsi su un profilo con maggiore forza fisica.