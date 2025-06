Gazzetta: “Nuovo nome tedesco per l’attacco dell’Inter”

Il reparto offensivo dell’Inter nel corso di questa sessione estiva di calciomercato può essere stravolto parecchio. Ad oggi infatti gli unici certi di essere confermati rispetto alla scorsa stagione sono i due titolari e leader dello spogliatoio, Marcus Thuram e ovviamente il capitano nerazzurro Lautaro Martinez.

Dopo gli addii a parametro zero di Correa e Arnautovic, adesso anche Taremi è in bilico e potrebbe salutare perché ha deluso: sono infine in dubbio poi le posizioni dei due fratelli Esposito. Tra i molti obiettivi per l’attacco che l’Inter sta sondando per rinforzarsi, ne spunta ora uno nuovo che proviene dalla Germania.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe messo nel mirino anche Nick Woltemade. Si tratta di un centravanti molto alto – ben 198 centimetri – che gioca nello Stoccarda ma che ha ottime doti tecniche e nell’ultima Bundesliga ha saputo segnare 12 gol più altri 5 in Coppa di Germania.

Woltemade è un attaccante classe 2002 che ha una valutazione secondo Transfermarkt pari a 30 milioni di euro ed è cresciuto molto nell’ultimo anno visto che dodici mesi fa partiva da un valore di 4 milioni. Questo exploit gli ha permesso di ricevere anche la prima chiamata dalla nazionale maggiore tedesca e di esordire lo scorso 4 giugno.