Difesa Inter, la Lazio rifiuta una RICCA offerta per Gila

Nel corso di questa finestra estiva di mercato, l’Inter vuole rinnovare la su rosa in quasi tutti i reparti perché uno dei diktat di Oaktree per questa sessione di trattative, è quello di ringiovanire l’organico nerazzurro. In difesa la dirigenza e gli scout interisti seguono da tempo diversi profili come quello di Giovanni Leoni del Parma.

Un altro nome appuntato nell’elenco obiettivi dei nerazzurro è quello di Mario Gila, centrale che si è messo in mostra in Serie A con la divisa della Lazio. La società biancoceleste è molto soddisfatta delle prestazioni fornite nell’ultima stagione dal difensore spagnolo e vuole respingere tutti i tentativi da altri club.

Secondo le recenti voci di mercato oltre all’Inter c’è anche il Milan sulle tracce del centrale biancoceleste. Questa mattina, inoltre, il Corriere dello Sport annuncia che la Lazio ha rifiutato un’offerta da ben 40 milioni di euro formulata dal Bournemouth per il cartellino di Gila: questo è un chiaro avviso per tutti i club interessati.