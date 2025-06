Addio Calhanoglu, l’Inter apre: “Offerta da 40 milioni”

Continuano a rimbalzare ovunque i rumours relativi alle squadre interessate ad acquistare Hakan Calhanoglu che quest’estate potrebbe davvero lasciare l’Inter. Sulle tracce del regista turco ci sono sirene dall’Arabia Saudita e soprattutto dal Galatasaray, club di Istanbul in cui l’ex Milan vorrebbe chiudere la carriera.

Come riportato dall’edizione digitale de La Gazzetta dello Sport, l’Inter non chiude alla cessione del suo numero 20 ma per farlo chiede 40 milioni di euro. Offerte ufficiali di questo calibro non ne sono ancora arrivata dalla Turchia ma se ne potrà riparlare nelle prossime settimane, dopo il Mondiale per Club.

Nel frattempo i nerazzurri non vogliono farsi cogliere impreparati e c’è una lista di possibili sostituti di Calhanoglu che comprende diversi nomi come quelli di Rovella della Lazio e della Nazionale (ma è complicato per un motivo) oltre ad alcuni profili suggeriti da Tuttosport come Ederson, Hjulmand dello Sporting e Stiller dello Stoccard.