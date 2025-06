Inter Under 23 e Milan Futuro: ecco i verdetti per la Serie C

Sono stati emessi i verdetti della Covisoc per le iscrizioni delle società italiane, aventi diritto, al prossimo campionato di Serie C. Si tratta di un tema che riguarda da vicino anche l’Inter perché, come annunciato già da mesi dal presidente Beppe Marotta, l’intenzione della società è di creare la sua seconda squadra.

I verdetti sorridono ai nerazzurri perché è stata respinta la domanda di iscrizione della Spal, nonostante la salvezza, in quanto mancante di una fideiussione necessaria per avere la documentazione in regola. Nulla da fare quindi per la società ferrarese che ripartirà dai dilettanti come il Milan Futuro che ha sperato di poter essere ripescato.

Tuttavia, le altre 56 domande di iscrizione sono state accettate e quindi non ci sarà spazio per i giovani rossoneri in Serie C. Per completare il quadre delle società iscritte in terza serie, si attende solamente la disputa dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana, rinviati dopo lo scoppio del caos col Brescia e capirà chi si unirà così all’Inter U23.