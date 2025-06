MAXI rivoluzione rosa Inter: in 8 pronti a salutare

Questa estate si promette come una delle più intriganti dal punto di vista del calciomercato in casa Inter, dopo l’addio di Simone Inzaghi e l’avvento di Cristian Chivu in panchina sono infatti previsti parecchie operazioni sia in entrata che in uscita con quella che si prospetta essere una sorta di maxi rivoluzione della rosa.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono ben otto i calciatori nerazzurri che hanno possibilità di essere ceduti nel corso delle prossime settimane, durante questo mercato estivo. Partendo dalla difesa ci sono Bisseck e Acerbi come possibili cessioni: il primo può portare tanti soldi, il secondo invece potrebbe essere liberato.

A centrocampo ci sarà da capire il futuro di Frattesi e Calhanoglu che hanno offerte sul tavolo mentre Asllani è quasi certo dell’addio ma si resta in attesa della giusta proposta. Infine in attacco possono partire ancora in prestito Carboni e Pio Esposito, chiude la lista Taremi che ha deluso ed è in cerca di una nuova sistemazione.