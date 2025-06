“Prenotato Pio Esposito”: annuncio di mercato a sorpresa

Uno dei migliori talenti usciti dal settore giovanile dell‘Inter negli ultimi anni è certamente Francesco Pio Esposito che ha fatto molto bene fino alla Primavera nerazzurra e nell’ultimo campionato di Serie B ha stupito tutti con la maglia dello Spezia visto che ha mostrato tutto il suo talento segnando ben 19 reti.

Il gioiello classe 2005 è uno dei giovani di punta di tutto il movimento calcistico italiano e per questo l’Inter non vuole sbagliare scelta sul suo futuro per farlo crescere al meglio. Sono tantissime le squadre di Serie A interessate ad Esposito e tra queste c’è anche il Torino che è alla ricerca di un nuovo attaccante.

Secondo Tuttosport il club granata avrebbe “prenotato” Esposito. La dirigenza del Torino ha infatti incontrato il suo procuratore parlando del riscatto di Biraghi (Mario Giuffredi è l’agente di entrambi) e ha confermato di essere pronto a prenderlo in prestito qualora Chivu non lo volesse confermare in prima squadra all’Inter.