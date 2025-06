Fiorentina, rotti gli indugi: BLITZ per il giocatore dell’Inter

Le manovre di mercato dell’Inter procedono sia in entrata che in uscita con tante operazioni che la società nerazzurra sta valutando per rinnovare la sua rosa. Gli obiettivi a lungo termine per questa stagione sono infatti sempre due: mantenere un organico competitivo per i massimi livelli ma abbassare anche l’età media.

Come già riportato su queste colonne, sono tanti i giocatori dell’Inter che possono essere ceduti in questa sessione di mercato. Alcuni per ragioni di età, altri invece perché hanno deluso e uno di questi è Kristjan Asllani. Il regista albanese è finito nel mirino della Fiorentina e potrebbe anche salutare presto i nerazzurri.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 2002 potrebbe finire nel club toscano ovvero la terra in cui è cresciuto. Asllani piace molto alla Fiorentina che cerca un nuovo regista e dopo un dubbio tra lui e Bennacer, ora l’attenzione dei viola sarebbe riposta solo sul giocatore dell’Inter: attesi sviluppi nei prossimi giorni.