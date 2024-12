Analisi TOTALE Monterrey: chi è l’avversario dell’Inter al Mondiale per Club

Nell’estate del 2025 l’Inter giocherà la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre negli Stati Uniti d’America. Il girone E in cui è stata inserita la formazione di Simone Inzaghi presenta tre avversarie che si contenderanno la qualificazione con i nerazzurri. Conosciamo meglio il Monterrey, squadra della terza fascia al momento del sorteggio.

COME GIOCA IL MONTERREY

Il Monterrey è una squadre che predica un calcio molto offensivo con quattro giocatori offensivi di grande livello, tre dei quali che vantano anche un passato importante nel calcio europeo. Si tratta dell’ex Milan e Genoa, Ocampos, più due vecchie conoscenze del calcio spagnolo come Oliver Torres (ex di Siviglia, Porto e Atletico) e Canales (punto fermo per anni nel Betis e nel Real Sociedad).

Il Monterrey oggi è quarto nel campionato messicano Liga MX Apertura ed è una delle squadre più vincenti del calcio di questo Paese che ottiene spesso vittorie sia in campo nazionale che continentale, vanta infatti nel suo palmares cinque Champions League Concacaf e pure una Coppa delle Coppe Concacaf.

MONTERREY, FORMAZIONE TIPO

L’allenatore è Martin Demichelis ex difensore anche del Bayern Monaco che era in campo nella finale di Champions League vinta dall’Inter contro i bavaresi nel 2010. Si tratta inoltre dell’ex allenatore del River Plate, altra avversaria dei nerazzurri nel girone del Mondiale per Club. Questa di seguito è la sua formazione tipo.

Monterrey (4-2-3-1): Cardenas; Gutierrez, Hector Moreno, Guzman, Arteaga; Ambriz, Fimbres; Canales, Oliver Torres, Ocampos; Berterame. Allenatore: Martin Demichelis.

OCAMPOS, LA STELLA DEL MONTERREY

Il giocatore di maggior talento della squadra è molto probabilmente Lucas Ocampos. L’esterno offensivo argentino è sempre stato un calciatore di grandi qualità che in carriera ha però forse raccolto meno di quanto si pronosticasse per lui in giovane età. Arrivato a 30 anni, da qualche mese ha deciso di rilanciare la sua carriera nel campionato messicano.

In Serie A abbiamo imparato a conoscerlo con le maglie di Genoa e Milan tra il 2016 e il 2017 quando è arrivato in prestito dal Marsiglia. Ha girato molti club in carriera facendo esperienze anche con Monaco, OM, Siviglia e Ajax. Pure per la sfida contro il River Plate sarà molto speciale essendo un prodotto del loro vivaio.

INTER-MONTERREY, I PRECEDENTI NELLA COMPETIZIONE

L’Inter e il Monterrey non si sono mai sfidate in gare ufficiali. Se per i nerazzurri l’avventura in questo Mondiale per Club manca da 15 anni, i messicani invece sono ospiti abbastanza fissi della competizione. Hanno già partecipato infatti cinque volte da quando il torneo ha preso questa denominazione.

Lo hanno fatto per tre anni di fila 2011/12, 2012/13 e 2013/14 ottenendo rispettivamente un quinto, un terzo e un quinto posto. Sono tornati poi a partecipare anche nel 2019/20 (terzo posto) e nel 2021/22 (quinto posto).