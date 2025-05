Tuttosport: “Mkhitaryan può ritirarsi a fine stagione”

Una mini rivoluzione in casa Inter per la prossima stagione potrebbe avvenire in mezzo al campo. Il centrocampo, infatti, si preannuncia come il reparto che probabilmente verrà più colpito dalle mosse studiate sul mercato. L’acquisto di Petar Sucic, già bloccato dai nerazzurri a gennaio, potrebbe non essere l’unico in tal senso.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, due calciatori che rischiano l’addio per motivi diversi sono Frattesi e Asllani. A questi, secondo il quotidiano torinese, potrebbe aggiungersi anche quello di Mkhitaryan, pronto ad appendere gli scarpini al chiodo in un’eventualità. Qualora l’Inter dovesse riuscire a sollevare la Champions League, il centrocampista armeno potrebbe seriamente considerare il ritiro.

Era stato lo stesso Mkhitaryan a prospettare tale scenario in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco: “Forse mi rimangono uno-due anni da giocare o magari smetterò alla fine di questa stagione”. Chissà, in quel caso, come la prenderebbe Simone Inzaghi che anche quest’anno ha faticato a rinunciare alla qualità dell’armeno in mezzo al campo.