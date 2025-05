Inter, doppia cessione in estate: “Rivoluzione totale”

In fase di programmazione in vista del mercato della prossima estate, l’Inter sta ovviamente valutando anche alcune possibili cessioni. Il club nerazzurro, dopo anni di sacrifici, non avrà più l’obbligo di chiudere il mercato in pareggio e potrà investire cifre considerevoli in entrata. Tutto ciò, però, non esclude la possibilità di cessioni rilevanti.

Secondo Tuttosport, ad esempio, a centrocampo si prospetta una rivoluzione totale. Oltre al possibile ritiro di Mkhitaryan in caso di vittoria della Champions League, in due potrebbero fare le valigie: Davide Frattesi e Kristjan Asllani.

Secondo il quotidiano torinese, l’ex Sassuolo – diventato eroe nerazzurro con le reti contro Bayern Monaco e Barcellona – accetterebbe di rimanere con la garanzia di diventare titolare. Frattesi, però, “non sembra sposarsi con le idee di Inzaghi e la cessione rimane un’opzione probabile”.

Nel caso di Asllani, invece, l’Inter starebbe ragionando da tempo sulla possibilità di lasciarlo andare. L’addio rimane dunque un’opzione piuttosto concreta, “da capire se in prestito o a titolo definitivo, magari inserito in uno scambio”.