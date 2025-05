Raspadori più 10 milioni: Inter e Napoli studiano lo scambio

Attualmente in lotta per lo scudetto, Inter e Napoli potrebbero diventare la prossima estate alleate sul mercato. I due club, infatti, potrebbero rendersi protagonisti di uno scambio sorprendente per andare incontro alle necessità dei rispettivi allenatori.

Un affare che sino a poche settimane fa sembrava impensabile, ma che potrebbe prender piede una volta conclusa la stagione. In particolare, stando a quanto riferito da Tuttosport, la chiave di tale operazione potrebbe essere Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli, già vicino in diverse occasioni all’Inter, verrebbe utilizzato dagli azzurri come pedina di scambio per arrivare a Davide Frattesi.

Il centrocampista nerazzurro non viene considerato un incedibile da Oaktree e già lo scorso gennaio era stato accostato a diverse società tra cui Napoli e Roma in seguito al suo desiderio di trovare altrove maggiore minutaggio. In virtù degli oltre 40 milioni di euro che l’Inter ha fissato per il suo cartellino, il club di De Laurentiis potrebbe inserire Raspadori all’interno di uno scambio più conguaglio in favore dei nerazzurri.

La valutazione dell’ex Sassuolo si aggira oggi intorno ai 25-30 milioni di euro, per cui – oltre al suo cartellino – potrebbero essere sufficienti circa 10 milioni per convincere l’Inter ad ascoltare la proposta partenopea. Va detto che Simone Inzaghi sta cercando una seconda punta con le caratteristiche di Raspadori, rapida, tecnica e soprattutto abile nell’uno contro uno. Vedremo se realmente l’affare prenderà quota durante le giornate bollenti della prossima estate.