Chi è Chiffi, l’arbitro di Inter-Lazio: grave errore nel derby

In questo fine settimana si scende in campo in Serie A per la penultima giornata di campionato e per l’Inter è in programma l’ultimo match a San Siro di questa stagione. L’avversaria dei nerazzurri nel 37° turno sarà la Lazio di Marco Baroni che sarà ricca di motivazioni in quanto in corsa per un posto in Europa.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per questo turno di Serie A e il direttore di gara scelto per Inter-Lazio è Daniele Chiffi. Il fischietto della sezione di Padova sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio mentre il quarto ufficiale sarà Marcenaro. Al VAR sono stati invece scelti Di Paolo e il suo assistente Guida.

Chiffi è un arbitro che l’Inter ha già incontrato diverse volte in stagione: fra Serie A e Supercoppa questo sarà infatti il 5° match della squadra di Inzaghi con l’arbitro veneto. Pesa soprattutto l’errore nell’ultimo derby di campionato con un chiaro rigore su Thuram non fischiato. In generale in carriera questo arbitro porta bene all’Inter che nei 17 precedenti ha raccolto 10 vittorie, 5 pareggi e soltanto 2 sconfitte.