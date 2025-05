Sportitalia: “I 3 colpi dell’Inter per il Mondiale per Club”

Sarà un mercato sensibilmente diverso quello della prossima estate rispetto alle sessioni cui siamo stati abituati ad assistere negli ultimi anni. Inevitabilmente, la finestra extra di inizio giugno già ufficializzata dalla Fifa e creata appositamente per il nuovo Mondiale per Club, avrà un impatto molto forte nei top club europei.

L’Inter, ad esempio, ha in programma di presentarsi alla competizione che avrà luogo negli Stati Uniti con almeno tre nuovi acquisti. Come riferito da Sportitalia, due colpi su tre sono praticamente già chiusi, mentre un terzo è stato impostato dai dirigenti nelle ultime settimane e si appresta ad entrare in una fase cruciale.

Il primo riguarda Zalewski, esterno che l’Inter ha intenzione di acquisire a titolo definitivo dopo gli ultimi mesi trascorsi in prestito: “Verrà trattenuto, aggiungendo un primo jolly utile per più di una posizione: quella di vice quinto su ambo i lati del campo, ed all’occorrenza anche di mezz’ala dalle caratteristiche differenti rispetto a quelle attualmente in organico”.

Oltre Petar Sucic, “affare già concluso in vista del Mondiale per Club”, Ausilio e Marotta stanno anche pianificando “di aggiungere alla rosa nerazzurra anche l’esterno Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia. Chi lo conosce bene non ha dubbi rispetto alla sua attitudine tecnica ed adattabilità allo stile di calcio proposto da Inzaghi. Per chiudere il cerchio ci sono da limare dettagli economici tra le due società che vadano a fare il paio con l’accordo di massima che i nerazzurri già da tempo hanno trovato con il brasiliano ed il suo entourage”.