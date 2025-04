Chi è Luis Henrique, la nuova freccia brasiliana per l’Inter

L’Inter torna a guardare al Sudamerica per tentare di rinforzare l’organico in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro dovrà inevitabilmente operare un restyling in avanti, dove perderà almeno due degli attuali interpreti. Com’è noto, infatti, sia Arnautovic che Correa saluteranno per via dei contratti a costo zero, mentre Taremi non è poi così sicuro di una riconferma.

A questo proposito, è di Luis Henrique – brasiliano del Marsiglia – uno degli ultimi profili finiti sull’agenda del club nerazzurro per gli obiettivi in avanti della prossima estate. Cerchiamo dunque di tracciare l’identikit del forte esterno per scoprire le sue caratteristiche e chi è davvero Luis Henrique.

Luis Henrique Inter

L’interesse da parte dell’Inter nei confronti di Luis Henrique è recente, come riferito dall’esperto Gianluca Di Marzio. I dirigenti nerazzurri hanno difatti chiesto informazioni al Marsiglia per capire innanzitutto la fattibilità dell’affare. I rapporti tra i due club sono decisamente positivi, come testimoniano le ultime operazioni andate in porto di recente: dal prestito Correa nell’estate 2023, a quello sfortunato di Valentin Carboni, costretto a rientrare in anticipo a Milano per la rottura del crociato.

Luis Henrique Transfermarkt

A questa prima richiesta di informazioni, il Marsiglia ha recapitato all’Inter una valutazione pari a 30 milioni di euro per il cartellino di Luis Henrique. Nonostante su Transfermarkt il suo valore venga quotato attualmente sui 18 milioni, la scadenza del contratto al giugno 2028 mette i francesi in una posizione di forza. L’esterno brasiliano, infatti, ha prolungato il suo accordo lo scorso agosto 2024 siglando un quadriennale.

Carriera Luis Henrique

Luis Henrique, nato a João Pessoa il 14 dicembre 2001, è cresciuto nelle giovanili del Três Passos prima di approdare in prestito al Botafogo. Con la squadra di Rio de Janeiro ha collezionato numeri e giocate interessanti, così da attirare le attenzioni del Marsiglia. Dopo un primo biennio non troppo esaltante in Francia, ecco il ritorno in prestito in Brasile e nuovamente con la maglia del Botafogo.

Un anno e mezzo di grande aiuto per Luis Henrique, nel quale ha ritrovato gol e continuità in campo. Dopo gli ultimi sei mesi della passata stagione ancora a Marsiglia, la scorsa estate è arrivato l’incontro con Roberto De Zerbi che non ha esitato a riconfermarlo. Con il tecnico italiano l’attaccante ha finalmente trovato quella costanza che in Europa non aveva mai avuto: su 26 presenze da titolare in tutte le competizioni, Luis Henrique ha giù totalizzato fino a questo momento 9 reti e 7 assist.

Luis Henrique skills e caratteristiche

Luis Henrique è un esterno molto offensivo che in carriera ha ricoperto diverse posizioni. Nasce da ala sinistra, anche se con De Zerbi in panchina è stato impiegato spesso da laterale destro di centrocampo. Più raramente, invece, è stato utilizzato da trequartista o da punta centrale: all’Inter, dunque, dovrebbe essere riadattato sia come attaccante, oppure da esterno con caratteristiche molto offensive.

E’ un calciatore con grande tecnica che ha il dribbling nel sangue, da vero talento brasiliano. Un esterno che si fa apprezzare per l’eleganza e per il tocco del pallone. Con l’approdo di De Zerbi a Marsiglia ha aggiunto finalmente nelle sue corde dei numeri offensivi molto importanti, come certificano i gol e gli assist di questa stagione.

Se tecnicamente e offensivamente non lascia spazio a discussioni, è dal punto di vista tattico che crea qualche perplessità. Con un allenatore molto attento come Inzaghi alla fase difensiva, difficilmente riuscirebbe a ricoprire con naturalezza il ruolo di esterno a tutta fascia. Allo stesso tempo, per via di una fisicità importante nei duelli, con un po’ di lavoro alle spalle potrebbe diventare l’ennesimo esperimento vincente del Demone.