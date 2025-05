Cosa dobbiamo aspettarci da Luis Henrique all’Inter

Dopo aver intensificato i contatti con il Marsiglia negli ultimi giorni, questa mattina il calciomercato dell’Inter ha subito un’improvvisa accelerata. Il club nerazzurro, infatti, ha raggiunto l’accordo con il club francese per l’acquisto di Luis Henrique. L’esterno brasiliano potrebbe essere presente già a Monaco per osservare dalla tribuna i suoi futuri compagni nella finale di Champions League con il Psg ed essere successivamente a disposizione per il Mondiale per Club.

Per quanto riguarda l’identikit di Luis Henrique, siamo di fronte ad un esterno tecnicamente molto dotato, ma con caratteristiche prettamente offensive. L’idea dell’Inter è quella di affiancare il brasiliano a Dumfries, così da avere un’alternativa con caratteristiche diverse rispetto alle altre già presenti in rosa. Con Inzaghi, infatti, il laterale del Marsiglia andrebbe a ricoprire il ruolo di quinto, adattabile sia a destra che a sinistra. Ma cosa dobbiamo aspettarci realmente dal suo approdo a Milano?

In attesa di vederlo dal vivo con la maglia nerazzurra nel prossimo Mondiale per Club, possiamo già anticipare qualcosa. Luis Henrique, infatti, porterà a questa Inter una caratteristica che è mancata parecchio negli ultimi anni: la capacità di saltare l’uomo. Sarà dunque in fase offensiva che l’esterno brasiliano dovrà consentire alla squadra di Inzaghi di poter fare un salto di qualità, soprattutto dinnanzi a difese che tendono a chiudersi e non concedere spazi.

I numeri stagionali dicono che Luis Henrique ha timbrato in 9 occasioni il cartellino, chiudendo in doppia cifra di assist a quota 10. Grazie ad un gioco spregiudicato e rivolto all’attacco, nel quale gli esterni svolgono un ruolo chiave nella finalizzazione dell’azione, le aspettative intorno all’esterno verdeoro sono da questo punto di vista già elevate.

Se Dumfries e Dimarco hanno contribuito notevolmente negli ultimi anni alla fase realizzativa della squadra, con Luis Henrique ci aspettiamo di vedere un altro esterno capace di saper incrementare i numeri offensivi di questa Inter. Un calciatore che sulla carta dovrà quindi migliorare le alternative nelle mani di Inzaghi per rendere la rosa ancor più competitiva, ma che potrebbe col tempo rivelarsi un’arma in più rispetto a quelle cui siamo abituati.