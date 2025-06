Come sarà la NUOVA Inter di Chivu: ecco la formazione

E’ stata una giornata non priva di colpi di scena quella di oggi in casa Inter. Dopo i numerosi tentativi andati a vuoto per Cesc Fabregas, a causa del muro eretto dal Como, il club nerazzurro ha deciso di virare su altre alternative.

Contrariamente ai rumors delle scorse ore, il primo nome dopo lo spagnolo è diventato quello di Cristian Chivu a discapito di Patrick Vieira. L’attale tecnico del Parma è stato scelto da Marotta ed Ausilio e sta trattando per approdare subito ad Appiano Gentile. Come allenatore conosce perfettamente l’ambiente nerazzurro, nel quale ha affrontato tutta la gavetta dalle giovanili fino ad arrivare alla Primavera.

Un tecnico, dunque, che l’Inter non scopre certo oggi e che potrebbe avere la grande opportunità di mettere in mostra le sue qualità qualora l’affare dovesse andare in porto. Il primo appuntamento per Chivu, eventualmente, sarà il Mondiale per Club a partire da metà giugno. Avendo chiuso la stagione con il 3-5-2 a Parma, modulo utilizzato anche nella Primavera nerazzurra, con ogni probabilità dovrebbe ripartire dallo stesso sistema anche all’Inter.

Ecco, dunque, come giocherebbe la sua formazione:

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Luis Henrique), Barella (Sucic), Calhanoglu, Mkhitaryan (Sucic), Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Cristian Chivu.