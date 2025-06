Annunciato il calendario UFFICIALE della Serie A 2025/2026

Sono ore turbolente in casa Inter, che deve ancora finalizzare l’arrivo di un nuovo allenatore. Si prospetta una stagione di cambiamenti importanti per i nerazzurri che nel campionato di Serie A 2025/2026 dovranno provare a riscattare la delusione per lo Scudetto perso all’ultima giornata contro il Napoli.

In queste ore, sono state ufficializzate le date del prossimo campionato di Serie A, in attesa di scoprire quale sarà il calendario completo dell’Inter, che verrà sorteggiato domani, venerdì 6 giugno. Intanto, è già nota la conferma della formula asimmetrica tra andata e ritorno, come accaduto nelle ultime stagioni.

Queste le date ufficiali: