Dal modulo al DNA: perché l’Inter ha scelto Chivu

Dopo un paio di giorni di grande concitazione, l’Inter sembra aver scelto Cristian Chivu come nuovo allenatore. Una scelta sicuramente particolare, vista l’esperienza limitata del romeno tra i professionisti (13 partite in Serie A con il Parma nella seconda parte del campionato appena concluso). Tuttavia, ci sono due motivazioni valide che avrebbero spinto la dirigenza nerazzurra a questa scelta.

Il primo è un fattore tattico. Nelle ultime gare con il Parma, Chivu ha adottato il 3-5-2 che gli ha permesso, di fatto, di centrare la salvezza con gli emiliani. Con questo modulo, infatti, ha portato a casa risultati molto importanti, come i pareggi contro Lazio e Napoli, la vittoria sulla Juventus e quella decisiva contro l’Atalanta all’ultima giornata. Il suo arrivo, allora, potrebbe portare continuità tattica e tecnica, senza dover apportare stravolgimenti radicali alla rosa.

L’altra motivazione che giustificherebbe la scelta di Chivu in un momento così delicato è il suo profondo legame con i colori nerazzurri. Prima ancora di essere allenatore nelle giovanili e in Primavera (con la quale ha vinto il campionato nel 2021/2022), il romeno è stato uno degli eroi del Triplete, per un’esperienza da giocatore durata per ben 7 stagioni.