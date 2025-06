Tutti i GIOIELLI lanciati da Chivu all’Inter

Sono ore decisive per il ritorno di Cristian Chivu all’Inter. L’ex eroe del Triplete, infatti, sembra il prescelto per essere il successore di Simone Inzaghi, dopo la salvezza ottenuta con la maglia del Parma nella stagione appena conclusa.

Come detto, per Chivu si tratterebbe di un ritorno in nerazzurro anche in veste di allenatore, dal momento che è il romeno è stato tecnico delle giovanili dal 2018 al 2024. Dal 2021, poi è stato tecnico della Primavera, con la quale ha vinto anche il campionato nella sua prima stagione. Annate importanti per lui come tecnico, ma anche per i tanti giovani lanciati durante la sua esperienza.

Tra i più affermati ci sono sicuramente Cesare Casadei e Giovanni Fabbian, entrambi con più di 50 presenza a testa sotto la gestione Chivu, e ora rispettivamente al Torino e al Bologna. Diversi profili, invece, hanno trovato più o meno fortuna con altre maglie, in Italia e all’estero. È il caso di giocatori come Mattia Zanotti, Alessandro Fontanarosa, Ebenezer Akinsanmiro e Franco Carboni.

Altri nomi il tecnico potrebbe ritrovarli in nerazzurro, con l’opportunità di sbocciare definitivamente. Si tratta di giocatori come Valentin Carboni, Francesco Pio Esposito e Aleksandar Stankovic, a lungo pilastri delle giovanili dell’Inter.

In questa lista, infine, ci sono anche giovani ancora nella Primavera nerazzurra, che potrebbero fare il definitivo salto di qualità, come Alessandro Calligaris, Matteo Cocchi, Mike Aidoo e Thomas Berenbruch. Tutti già nel giro della Prima Squadra, con gli ultimi 3 che hanno anche già esordito.