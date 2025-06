I due TALENTI pronti ad espoldere con Chivu all’Inter

Alla fine, l’Inter sembra aver scelto Cristian Chivu come nuovo allenatore. Il tecnico romeno, alla guida della Primavera nerazzurra dal 2021 al 2024, starebbe per tornare dopo la breve esperienza al Parma in Serie A. Una scommessa importante, che però potrebbe essere un segnale del nuovo percorso che la dirigenza e la proprietà vogliono intraprendere.

Chivu, infatti, ha lavorato per 6 anni nelle giovanili nerazzurre e questo potrebbe rendere il suo profilo in linea con la filosofia di Oaktree di puntare maggiormente sui giovani. Due talenti, in particolare, potrebbero fare il salto definitivo in Prima Squadra con il tecnico romeno in panchina.

Si tratta di Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni. Entrambi classe 2005, sono stati allenati da Chivu in Primavera. Il primo ha totalizzato 42 presenze e 16 gol (ed è ora reduce da una stagione da capocannoniere in Serie B con lo Spezia, mentre l’argentino 39 presenze e 7 gol, con anche qualche apparizione in Prima Squadra e diverse esperienze in prestito.