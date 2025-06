Fabregas a Milano: la reazione alle domande sull’Inter

Si è parlato moltissimo negli ultimi giorni del possibile futuro di Cesc Fabregas come possibile nuovo allenatore dell’Inter. La pista sembra essere tramontata definitivamente, con i nerazzurri che avrebbero scelto Cristian Chivu.

Il tecnico spagnolo, a Londra negli scorsi giorni, è tornato in queste ore in Italia. Sbarcato a Milano, è stato intercettato dai giornalisti all’aeroporto. Come riportato da Sky Sport, però, il tecnico non ha risposto a nessuna domanda in merito al suo futuro, né sull’Inter, né sulla sua permanenza al Como che, però, sembra ormai essere scontata.