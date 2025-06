Chivu sceglie in difesa: due strade per il futuro di Acerbi

Uno dei primi compiti che avrà Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter sarà quello di definire in modo dettagliato quali giocatori faranno parte del suo progetto tecnico e per quali invece sarà necessario cambiare aria. Tra questi sono in bilico gli elementi della rosa con l’età più avanzata visto che Oaktree vuole ringiovanire l’organico.

A tal proposito Tuttosport oggi analizza la situazione nel reparto difensivo dove sia De Vrij che Acerbi non sono certi della permanenza all’Inter e per questo è in fase di ricerca il profilo di un centrale più giovane che possa essere il difensore su cui puntare per il futuro. Soprattutto il numero 15 ex Sassuolo è in bilico ma vuol lavorare per convincere Chivu.

Secondo il quotidiano torinese infatti il futuro di Acerbi non è affatto certo di essere ancora a tinte nerazzurre vista la carta d’identità che recita 37 anni. Per lui ora quindi ci sono due strade adesso: o la permanenza con un ruolo probabilmente più marginale oppure l’addio già in estate per puntare su nuovi giocatori arretrati.