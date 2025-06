Luis Henrique avvisa i tifosi: “Ecco le mie qualità migliori”

Luis Henrique è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Per capire cosa potremo aspettarci da lui in campo bisognerà attendere il Mondiale per Club, ma intanto il brasiliano ha parlato per la prima volta da nerazzurro, intervistato dai canali ufficiali del club.

Luis Henrique all’Inter: le sue prime parole

Le prime parole di Luis Henrique come nuovo giocatore dell’Inter:

INTER – “Sono molto felice motivato di unirmi a un club così grande. Ho fatto un grande passo in avanti nella mia carriera. Sono molto felice, non vedo l’ora di cominciare a giocare, conoscere tutta la squadra e fare stare con loro in questo grande club ogni giorno”.

CARATTERISTICHE – “Velocità, tecnica e dribbling, penso siano queste le mie qualità migliori”.

MENTALITÀ – “Penso che la mentalità sia quello che cambia ogni cosa, gioca un ruolo importante. Sono successe molte cose al Marsiglia e sono tornato in Brasile. Poi sono tornato e ho cominciato a giocare e a far felici i tifosi. Questo è stato molto importante e penso abbia dato i suoi frutti, perché ora mi sono unito a un grande club”.

SERIE A – “Seguo la Serie A da quando sono piccolo. Non vedo l’ora di giocarci”.

BRASILIANI – “L’Inter ha avbuto tanti giocatori brasiliani importanti. Mi piacerebbe lasciare il segno come loro. Sarà un obiettivo importante e sono sicuro sarò felice qui”.

MONDIALE PER CLUB – “Spero che riusciremo ad andare il più lontano possibile e vincere. Sarà un passo importante, perché sarò qui da poco tempo, ma ci spero”.