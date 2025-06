Questo colpo di scena in Serie C apre le porte all’Inter U23

Dopo mesi di discussione attorno al progetto, l’Inter U23 sembra pronta a divenire una realtà concreta nella prossima stagione. In questo senso, nelle ultime ore potrebbe essere arrivato un colpo di scena importante, in grado spalancare le porte alla squadra nerazzurra.

Ieri a mezzanotte, infatti, è scaduto il termine per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C, con la Spal che avrebbe presentato una domanda incompleta per partecipare, come riportato da Calcio e Finanza. Mancherebbero, infatti, i circa 3 milioni di euro richiesti.

Decisivo, allora, sarà il pronunciamento del Covisoc in merito alla questione. Se la domanda di iscrizione venisse respinta, in prima fila per prendere il posto del club emiliano ci sarebbe proprio l’Inter U23. Questi, infatti, sono i criteri di priorità per l’integrazione del campionato di Serie C, comunicati dalla FIGC: