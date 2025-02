CASO Open Var: scomparsi gli audio di Milan-Inter

Non si sono certo esaurite le polemiche post derby per quell’episodio che tanto ha fatto discutere nel corso del secondo tempo. A ‘macchiare’ la prestazione arbitrale durante Milan-Inter, infatti, è stato un errore grossolano commesso sul contatto tra Pavlovic e Thuram appena prima della scivolata di Theo Hernandez.

Un fallo evidente che per dinamica poteva effettivamente sfuggire in diretta dal campo all’arbitro Chiffi, ma che non poteva non far drizzare le antenne alla sala Var. Eppure, nell’appuntamento di domenica sera con Open Var su Dazn, gli audio degli arbitri su quell’episodio avrebbero potuto fugare ogni dubbi sull’interpretazione data a quel contatto.

Dino Tommasi, in rappresentanza dell’Aia in quanto Componente della CAN nell’ultimo episodio di Open Var andato in onda nella tarda serata di domenica 2 febbraio, ha invece trattato altri match tranne il derby. In particolare, sono stati rivisti gli episodi di Atalanta-Torino e Parma-Lecce, mentre nessuna parola è stata spesa su Milan-Inter.

Un silenzio che ha scatenato grandissima rabbia tra i tifosi nerazzurri e sul quale, a quasi 72 ore di distanza, non è stata fatta ancora chiarezza dai vertici arbitrali. Vedremo se le immagini e le registrazioni della Sala Var verranno recuperate quantomeno la prossima domenica, nel bel mezzo della 24esima giornata di Serie A.