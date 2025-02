La clamorosa ‘gufata’ di Abraham a Lautaro prima del pareggio di de Vrij

Chi la fa, l’aspetti! Un’espressione che riassume perfettamente il gesto di Abraham indirizzato verso Lautaro Martinez appena dopo il gol annullato all’argentino a fine secondo tempo per una spinta avvenuta in precedenza di Dumfries su Theo Hernandez.

Come ripreso dalle immagini di Dazn, nel bel mezzo delle proteste nerazzurre per l’ennesima rete cancellata nel derby tra Milan-Inter, l’attaccante inglese si è avvicinato al capitano interista. Invitato dall’argentino a tornarsene in avanti, l’ex Roma ha perso le staffe facendo il segno dell’1-0 con le mani in faccia a Lautaro a riflettere il momentaneo risultato del derby.

Una vera e propria ‘gufata’ per i suoi compagni, in realtà, visto che da lì a pochi minuti sarebbe arrivata la rete del pareggio di Stefan de Vrij in un match in cui l’Inter avrebbe peraltro meritato anche la vittoria per le tante occasioni create soprattutto durante la ripresa.