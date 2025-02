Zanetti in pressing su Nico Paz: l’Inter incassa il primo sì

Da ormai diverse settimane, è noto l’interesse nutrito dall’Inter nei confronti di Nico Paz. Il fantasista argentino sta deliziando tutti in questa sua prima stagione nel campionato italiano con la maglia del Como. Sul suo futuro, però, dovrà essere interpellato per forza di cose anche il Real Madrid, che oltre ad una percentuale sulla futura rivendita detiene pure un diritto di recompra.

Per questa ragione negli ultimi giorni il Como ha cercato di riallacciare i contatti con il club spagnolo, per pagare un supplemento per il cartellino – già acquisito a titolo definitivo la scorsa estate 6 milioni di euro – ed eliminare l’opzione che consentirebbe ai blancos di richiamarlo entro il giugno 2027 versando 13 milioni alla società lombarda.

La speranza dell’Inter è che il Real Madrid decida a stretto giro di esercitare la recompra, così da poter trattare la sua cessione direttamente con Florentino Perez. Il Como, infatti, ha già chiarito che per meno di 40 milioni difficilmente lascerà andare il gioiello classe 2004.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, nel frattempo continua forte il pressing di Javier Zanetti sul ragazzo. Il vicepresidente dell’Inter, infatti, è legato da una profonda amicizia con Pablo, padre di Nico Paz. Lo stesso calciatore avrebbe già dato il suo ok alla destinazione nerazzurra, in attesa di movimenti ufficiali previsti per la prossima estate.