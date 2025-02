Mourinho-Icardi allo scontro totale: “Altro che Special One”

José Mourinho e Mauro Icardi sono stati protagonisti nelle scorse ore di uno scontro molto acceso sui social. A dare il via ci ha pensato il tecnico portoghese con un post polemico dopo l’ultimo successo ottenuto dal Galatasaray contro il Gaziantep per 1-0. Questo perché, come mostrato dall’immagine postata dall’allenatore del Fenerbahce, non sarebbe stato sanzionato un tocco di mano di Davinson Sanchez dentro l’area di rigore.

Mourinho da tempo porta avanti la sua battaglia in Turchia, secondo cui il Galatasaray sarebbe favorito dagli arbitri. Evitando di essere fin troppo diretto, l’ex Inter ha scelto la strada dell’ironia per presentare il tocco a suo giudizio irregolare del difensore: “Alla Coppa del Mondo di pallamano conclusasi domenica scorsa, il mio Portogallo ha raggiunto le semifinali in modo brillante e vorrei congratularmi con loro per questo risultato e per l’impatto che avranno sui giovani del nostro Paese”.

Dinnanzi a queste accusa, non è rimasto in silenzio Mauro Icardi. L’attaccante del Galatasaray, attualmente fuori per un lungo infortunio, ha immediatamente risposto con una storia alle parole del portoghese postando il fotomontaggio di un libro intitolato ‘The Crying One’, sostituito al ‘The Special One’, con l’emoji di una lacrima ad evidenziare il ‘pianto’ dell’allenatore.