Tutti i presidenti più vincenti nella storia dell’Inter: la classifica
Dalla famiglia Moratti ai sette trofei di Steven Zhang
Dopo la vittoria dello scudetto 2023-24, l’ex presidente dell’Inter Steven Zhang aveva ufficialmente agganciato un autentico mito della Beneamata come Angelo Moratti, con sette trofei vinti. Con lo scudetto 2025-26, invece, Beppe Marotta entra ufficialmente nella classifica vincendo il suo primo trofeo da quando ricopre questa importante carica. Massimo Moratti rimane ancora distante, anche in virtù della longevità della sua presidenza.
Chi sono i presidenti più vincenti della storia dell’Inter
Di seguito la classifica dei presidenti più vincenti nella storia dell’Inter:
1) Massimo Moratti: 16 titoli. Il presidente del Triplete, in carica dal 1995 al 2013 (sebbene non abbia ricoperto la carica presidenziale dal 2004 al 2006, lasciandola a Giacinto Facchetti), conta 1 Champions League, 5 scudetti, 1 Coppa UEFA, 1 Mondiale per Club, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane.
2) Angelo Moratti: 7 titoli. Il padre di Massimo, in carica dal 1955 al 1968, vanta 2 Coppe dei Campioni, 3 scudetti e 2 Coppe Intercontinentali.
3) Steven Zhang: 7 titoli. L’ultimo presidente interista prima dell’inizio dell’era Marotta, in carica dal 2018 al maggio 2024, ha conquistato 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.
4) Giacinto Facchetti: 5 titoli. In poco più di due anni e mezzo da presidente, Cipe vinse due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane ed era il presidente il carica al momento dell’assegnazione dello Scudetto del 2006, legato alle sentenze di Calciopoli.
5) Ivanoe Fraizzoli: 4 titoli. Il successore di Angelo Moratti, in carica dal 1968 al 1984, è riuscito a vincere 2 scudetti e 2 Coppe Italia.
6) Ernesto Pellegrini: 4 titoli. Dopo aver acquistato la società proprio da Fraizzoli, è rimasto in carica dal 1984 al 1995, conquistando 1 scudetto, 2 Coppe UEFA e 1 Supercoppa Italiana.