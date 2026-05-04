Vincere sul campo è bellissimo e l’Inter lo sta sperimentando proprio in queste ore. Il successo per 2-0 contro il Parma ha sancito il dominio assoluto dei nerazzurri in questa stagione. Un dominio che ha portato a vincere lo scudetto con tre giornate di anticipo.

Ma oltre al trionfo sportivo – per nulla scontato tra critiche, invenzioni e sconfitte dell’anno precedente -, c’è anche da pensare alla parte economica. Perché vincere lo scudetto frutta un bottino niente male.

Quanto incassa l’Inter vincendo lo Scudetto

I diritti TV maturati in Italia vengono suddivisi anche in base alla classifica. La prima guadagna 15,7 milioni di euro, la seconda 13,2 milioni, la terza 11,3 milioni. Ciò vuol dire che l’Inter ha guadagnato quasi 16 milioni con il titolo, molto meno degli introiti a livello europeo, che nella scorsa stagione aveva portato molto di più, nonostante la sconfitta in finale.

Il paragone è impietoso se si pensa a ciò che succede negli altri campionati. Chi vince la Premier incassa circa 61,5 milioni di euro, se si considera la stessa voce di guadagni, cioè quelli riferiti alla classifica. La seconda riceve 58,4 milioni, la terza 55,2 milioni. Il distacco resta molto alto.

Quanto incassa l’Inter dagli sponsor vincendo lo Scudetto

Alle cifre sopra scritte, si aggiungeranno poi i bonus derivati dagli accordi con gli sponsor. Durante la scorsa stagione, scrive Calcio&Finanza, l’Inter dagli sponsor ha incassato quanto segue:

Betsson (main sponsor): circa 30 milioni di euro

(main sponsor): circa 30 milioni di euro Nike (sponsor tecnico): 20,1 milioni di euro (più una parte in licensing non specificata)

(sponsor tecnico): 20,1 milioni di euro (più una parte in licensing non specificata) U-Power (retrosponsor) e Gate.io (sponsor di manica): 9,055 milioni di euro

In attesa di sapere le cifre ufficiali a partire da questa base, quindi, i ricavi questa volta saranno superiori.