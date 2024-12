Mondiale per Club 2025, UFFICIALE il girone dell’Inter

Questa sera è andato in scena il sorteggio del Mondiale per Club 2025, la prima edizione di questa competizione che si svolgerà con 32 partecipanti suddivise in otto gironi da quattro squadre ciascuno e andrà in scena dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti.

L’ultima volta che l’Inter ha preso parte a questa coppa fu nel 2010 quando vinse quell’edizione tenutasi negli Emirati Arabi Uniti pochi mesi dopo la conquista dello storico Triplete ma ha giocato anche alcune partite “strane”.

La squadra di Simone Inzaghi è stata inserita nel gruppo E con tre avversarie da confederazioni differenti. I nerazzurri nel loro girone dovranno giocare contro River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. Le avversarie dei nerazzurri saranno quindi un’argentina, una messicana e una giapponese.

In caso di passaggio del turno, l’Inter negli ottavi di finale dovrà affrontare una delle due squadre del girone F (la prima sfida la seconda dell’altro gruppo e viceversa). Quindi, almeno sulla carta, per Lautaro Martinez e compagni si potrà tenere un occhio su Fluminense e Borussia Dortmund che sono le squadre più quotate di quel raggruppamento.

Di seguito riportiamo tutto il quadro completo di questi sorteggi del Mondiale per Club 2025:

A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami;

B: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders;

C: Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors, Auckland City;

D: Flamengo, Chelsea, Club Leon, Esperance de Tunisie;

E: River Plate, Inter, Monterrey, Urawa Red Diamonds;

F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns;

G: Manchester City, Juventus, Wydad AC, Al Ain;

H: Real Madrid, Salisburgo, Al Hilal, Pachuca.