Le partite più strane giocate dall’Inter al Mondiale per Club

In vista del nuovo Mondiale per Club 2025, che formalmente avrà inizio questo pomeriggio con i sorteggi di Miami della fase a gironi, ripercorriamo anche la storia dell’Inter all’interno di questa competizione.

Un torneo che la prossima estate verrà interamente rinnovato rispetto al passato e che vedrà la partecipazione di ben 32 squadre. Competizione che verrà ripetuta non più ogni anno che avvenuto sino alla passata stagione, bensì ogni quattro anni seguendo le orme di un tradizionale Mondiale per Nazionali.

La prima e unica partecipazione dell’Inter in un Mondiale per Club, nato ufficialmente nel 2000, risale al dicembre 2010. Avendo vinto la Champions League pochi mesi prima grazie alla finale vinta a Madrid con il Bayer Monaco, i nerazzurri riuscirono a qualificarsi automaticamente alla coppa del mondo per club.

L’edizione andata in scena negli Emirati Arabi Uniti dall’8 al 18 dicembre 2010, vide la partecipazione dell’Inter a partire dalla semifinale. I nerazzurri giocarono dunque due soli match, entrambi contro due formazioni poco conosciute.

La prima, proprio in semifinale, contro il Seongnam, formazione sudcoreana superata con un largo 0-3 dell’Inter con le reti di Stankovic, Zanetti e Milito. Vittoria altrettanto schiacciante e con lo stesso risultato contro un’altra formazione ‘esotica’ in finale: contro i congolesi del Mazembe, per la squadra allora allenata da Rafa Benitez andarono a segno Pandev, Eto’o e Biabiany.