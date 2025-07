Rescissione Acerbi, ECCO la scelta definitiva dell’Inter

Giorno dopo giorno, comincia a prendere sempre più forma quella che sarà la nuova Inter di Cristian Chivu. Contrariamente a quanto si potesse iniziare al termine dell’esperienza statunitense al Mondiale per Club, non vi saranno scossoni all’interno dell’organico e si ripartirà dall’ossatura delle ultime stagioni con la riconferma dei titolarissimi.

Una volta piazzati gli ultimi esuberi che non fanno parte del progetto nerazzurro per la prossima annata, verranno aggiunti gli ultimi due tasselli rispettivamente in difesa e nel reparto avanzato. Tra i nomi più chiacchierati in uscita dall’Inter, c’è stato a lungo anche quello di Francesco Acerbi. L’Inter avrebbe infatti l’opportunità di separarsi dal centrale ad un anno dalla scadenza, pagando i 500 mila euro della clausola rescissoria.

A tal proposito, secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è arrivata da parte del club nerazzurro una decisione definitiva. L’Inter ha scelto di non pagare alcuna clausola e di non toccare il contratto di Acerbi in scadenza nel giugno 2026. Il difensore rimarrà in rosa per il prossimo anno, a meno che non gli arrivi una proposta allettante. In ogni caso, a prescindere dal suo futuro, verrà regalato a Chivu un nuovo centrale di difesa.