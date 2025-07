Dalla Juve all’Inter: pronti 30 milioni di euro

Proseguono le ricerche da parte dell’Inter sul calciomercato per rinforzare il nuovo reparto arretrato di Cristian Chivu. Mancano poco più di dieci giorni al raduno dei nerazzurri ad Appiano Gentile e l’organico sembra essere quasi al completo. Con la permanenza di Calhanoglu, infatti, la mediana non subirà stravolgimenti, salvo offerte irrinunciabili dell’ultim’ora.

Nel reparto arretrato, invece, andrà aggiunto un altro tassello. Giovanni Leoni rimane il grande sogno, anche se l’inserimento del Liverpool per il ragazzo rischia di complicare le cose. Koni De Winter è invece in questo momento l’obiettivo più concreto, a fronte di una valutazione da 20-25 milioni e dei buoni rapporti instaurati con il Genoa.

Un altro profilo che intriga i dirigenti interisti, è quello del 27enne David Hancko. Il centrale slovacco è stato a lungo obiettivo del Milan, ma soprattutto della Juventus. I bianconeri sono stati vicini al mancino del Feyenoord lo scorso gennaio ed hanno tentato un rilancio anche nelle scorse settimane. Secondo La Gazzetta dello Sport ha una valutazione da 30 milioni di euro, più o meno la cifra fissata dall‘Inter dal budget per il nuovo difensore.

Rispetto a Leoni è chiaramente un profilo più esperto, ma anche meno futuribile. Tatticamente Hancko può essere utilizzato sia come centrale di una difesa a tre, ma anche come braccetto di sinistra. In questo momento, infine, vi sarebbe da superare la concorrenza dell’Atletico Madrid che sembra voler fare sul serio per averlo.