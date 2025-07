Addio Inter, è fatta con l’Arsenal: a Londra per firmare

Questa mattina si sta per chiudere ufficialmente il trasferimento per uno dei talenti più contesi sul mercato. Il giovane difensore, a lungo trattato dall’Inter nelle scorse settimane, è partito alle 7 del mattino con un volo privato dall’aeroporto di Valencia per raggiungere Londra e diventare un nuovo calciatore dell’Arsenal.

Stiamo parlando di Cristhian Mosquera, centrale spagnolo classe 2004 che si appresta ad intraprendere una nuova avventura in Premier League secondo quanto scritto da Marca. Giunto all’ultimo anno di contratto con il Valencia, verrà ceduto in seguito ad un’ultima offerta decisiva da parte dell’Arsenal da 17 milioni di euro. Il ragazzo potrà dunque iniziare subito a lavorare con il connazionale Mikel Arteta e sbarcare in uno dei migliori club al mondo.

Com’era ormai nell’aria da giorni, l’Inter ha deciso di abbandonare la pista Mosquera per dedicarsi interamente all’altro grande obiettivo per la difesa, Giovanni Leoni. Il classe 2006 è il grande sogno di Chivu per il reparto arretrato, anche se non sarà per niente semplice trovare un accordo per il suo cartellino che viene valutato dal Parma ben 40 milioni.